Silaturahmi Pemilu 2024, Kapolrestabes Makassar Puji Sinergitas Perindo Jaga Kondusivitas

MAKASSAR - Partai Perindo bersilaturahmi dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib. Silaturahmi dilakukan guna menjaga kondusivitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kapolrestabes menyambangi jajaran DPD Partai Perindo Kota Makassar di sekretariatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (2/8/2023).

Dalam kunjungannya, Kapolrestabes didampingi sejumlah jajarannya. Dia pun mengapresiasi sambutan Partai Perindo dan mengucapkan terima kasihnya.

Ngajib juga memuji sinergitas yang ditunjukkan DPD Partai Perindo Kota Makassar dalam menjaga kondisivitas menjelang Pemilu 2024 mendatang.

"Selama ini, kami dengan Partai Perindo sudah sinergi dalam menjaga ketertiban di Kota Makassar, tentu saya harapkan sinergitas ini bisa kita jaga, kita tingkatkan terus hingga Pemilu 2024 agar situasi tetap aman dan damai," katanya di kantor DPD Perindo Makassar.

Menurut Kapolrestabes, kunjungan ke Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- adalah safari yang ke tujuh, dan akan terus berlanjut ke partai politik lain yang ada di Kota Makassar tujuannya adalah silaturahmi untuk sama-sama berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Tujuannya untuk silaturrahmi dan ingin sama-sama berkomitem menjaga situasi aman dan kondusif. Ini untuk Pemilu aman dan damai," ujarnya.