INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Perindo Makassar Komitmen Jaga Kondusivitas Ciptakan Pemilu Aman dan Damai

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:57 WIB
Perindo Makassar Komitmen Jaga Kondusivitas Ciptakan Pemilu Aman dan Damai
Partai Perindo Makassar silaturahmi dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar, Afdalyana Rahman mengaku sangat tersanjung dengan kehadiran Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib di kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (2/8/2023).

Silaturahmi dilakukan Kapolrestabes guna menjaga kondusivitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami merasa sangat terhormat karena Bapak Kapolrestabes berkenan berkunjung ke kantor Perindo," kata politikus partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

