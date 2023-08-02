Perindo Makassar Komitmen Jaga Kondusivitas Ciptakan Pemilu Aman dan Damai

MAKASSAR - Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar, Afdalyana Rahman mengaku sangat tersanjung dengan kehadiran Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib di kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (2/8/2023).

Silaturahmi dilakukan Kapolrestabes guna menjaga kondusivitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami merasa sangat terhormat karena Bapak Kapolrestabes berkenan berkunjung ke kantor Perindo," kata politikus partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.