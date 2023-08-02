Pemilu 2024, Perindo Makassar Target Satu Kursi Tiap Dapil

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Makassar, menargetkan satu kursi di setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Makassar, Afdalyana Rahman dalam rapat konsolidasi partai di sekretariatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (2/8/2023).

“Rapat konsolidasi ini untuk membahas stategi pemenangan Pemilu 2024, kami menargetkan satu kursi tiap dapil,” katanya.

Diketahui, di Makassar terdapat 15 kecamatan yang terbagi dalam lima dapil yakni, Dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, sementara dapil 2 yakni, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang.

Selanjutnya, Dapil 3 meliputi, Biringkanaya, Tamalanrea. Dapil 4 yakni, Panakkukang dan Manggala, sementara Dapil 5 meliputi, Mariso, Mamajang dan Tamalate.

“Kami punya kader dan pengurus yang siap bersaing memenangkan pemenangan Pemilu 2024. Alhamdulillah pada Pemilu lalu Perindo berhasil mendudukkan 2 kader di DPRD Makassar, pada Pemilu nanti kami menarget 1 kursi tiap dapil,” ujarnya.