Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pemilu 2024, Perindo Makassar Target Satu Kursi Tiap Dapil

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:22 WIB
Pemilu 2024, Perindo Makassar Target Satu Kursi Tiap Dapil
Partai Perindo Makassar konsolidasi jelang Pemilu 2024 (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Makassar, menargetkan satu kursi di setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Makassar, Afdalyana Rahman dalam rapat konsolidasi partai di sekretariatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (2/8/2023).

“Rapat konsolidasi ini untuk membahas stategi pemenangan Pemilu 2024, kami menargetkan satu kursi tiap dapil,” katanya.

Diketahui, di Makassar terdapat 15 kecamatan yang terbagi dalam lima dapil yakni, Dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, sementara dapil 2 yakni, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang.

Selanjutnya, Dapil 3 meliputi, Biringkanaya, Tamalanrea. Dapil 4 yakni, Panakkukang dan Manggala, sementara Dapil 5 meliputi, Mariso, Mamajang dan Tamalate.

“Kami punya kader dan pengurus yang siap bersaing memenangkan pemenangan Pemilu 2024. Alhamdulillah pada Pemilu lalu Perindo berhasil mendudukkan 2 kader di DPRD Makassar, pada Pemilu nanti kami menarget 1 kursi tiap dapil,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement