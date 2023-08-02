Gencar Konsolidasi, Perindo Sulsel Optimistis Capai Target di Pemilu 2024

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggencarkan konsolidasi di semua daerah menjelang Pemilu 2024. Bahkan, dengan melihat perkembangan di lapangan target diyakini bisa tercapai.

Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan menyebutkan, pihaknya semakin optimistis bisa mencapai target perolehan kursi di Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat memimpin konsolidasi partai di sekretariat DPD Perindo Makassar, Rabu (2/8/2023).

“Saya kira Partai Perindo sangat siap menghadapi Pemilu 2024. Saat ini, pola rekrutmen masih berjalan dan teman-teman terus bergerak, saya yakin sepanjang ritme itu bisa dijaga saya yakin target bisa tercapai,” kata Sanusi.

Dia pun menginstruksikan jajarannya di Sulsel untuk terus bergerak demi memenuhi target tersebut. “Khusus Sulsel ditarget satu fraksi di DPRD, kami optimistis itu bisa kita capai dan beberapa kabupaten kota,” ujarnya.

Sanusi menyebutkan, konsolidasi partai harus terus dilakukan menjelang Pemilu 2024, karena memang menjadi program pemenangan dari pengurus pusat.

“Hari ini, kita konsolidasi di Makassar, beberapa hari kedepan di Gowa dan akan terus berlanjut hingga 24 kabupaten kota. Selain pemenangan partai, juga targetnya perampungan pembentukan DPRT berbasis TPS serta distribusi KTA berasuransi,” katanya.