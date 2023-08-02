Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kecelakaan Maut di Tol Trans Sumatera, Dua Orang Meninggal

M Fitriadi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:55 WIB
Kecelakaan Maut di Tol Trans Sumatera, Dua Orang Meninggal
A
A
A

OGAN KOMERING ILIR- Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang-Kayu Agung Terpeka Tol Trans Sumatera, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang meninggal dunia.

Kecelakaan maut terjadi di tol Terpeka Terbangi Besar Pematang Panggang-Kayu Agung, Sumatera Selatan, tepatnya di km 324 + 200 jalur A. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

 BACA JUGA:

Sementara satu orang mengalami luka berat dan satu lainnya luka ringan. Kecelakaan maut itu terjadi melibatkan truk fuso box nomor B 9260 SXR dengan kendaraan Citycar Grand Livina dengan nomor plat B 1040 ZFJ.

Kronologi bermula ketika mobil Grand Livina melaju kencang dari arah Lampung menuju Palembang. Tiba di TKP citycar tersebut kemudian menabrak truk fuso box yang ada di depannya di jalur satu atau jalur lambat.

Pengendara Grand Livina diduga mengantuk dan kurang antisipasi sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Alhasil kecelakaan maut pun tak bisa dihindari.

 BACA JUGA:

Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dua korban di antaranya meninggal dunia. Satu mengalami luka berat dan satu luka ringan.

Halaman:
1 2
      
