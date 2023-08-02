Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Demi Biaya Sekolah Anak, Pria di Palembang Nekat Jadi Kurir Sabu

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |14:19 WIB
Demi Biaya Sekolah Anak, Pria di Palembang Nekat Jadi Kurir Sabu
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PALEMBANG - Demi biaya sekolah anak, RA (49) nekat jadi kurir narkotika jenis sabu, sehingga membuat warga Jalan Serumpun, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame Palembang itu, ditangkap tim Unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumsel.

Tersangka RA ditangkap di pinggir Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang, Kamis (27/7/2023) sekitar pukul 15.30 WIB.

Wadir Ditresnarkoba Polda Sumsel, AKBP Harissandi mengatakan, bahwa penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di wilayah Kertapati.

"Anggota kita langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka RA," kata Harissandi di Polda Sumsel, Rabu (2/8/2023).

Dari tangan tersangka, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 ribu gram yang dibungkus dalam kemasan teh China warna hijau merk Yushan.

"Sabu-sabu itu disimpan di dalam jok motor Merk N-Max yang dikendarai tersangka, dan rencananya sabu-sabu itu akan diedarkan di Kota Palembang," kata Harissandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement