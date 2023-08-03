Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putuskan dengan Suara Bulat, Pria Bersenjata yang Tembak 11 Orang di Sinagoge Pittsburgh Dihukum Mati

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:09 WIB
Putuskan dengan Suara Bulat, Pria Bersenjata yang Tembak 11 Orang di Sinagoge Pittsburgh Dihukum Mati
Pelaku pembunuhan sinagoge Pittsburgh dijatuhi hukuman mati (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Juri federal Amerika Serikat (AS) telah menghukum penyerang yang membunuh 11 orang di sebuah sinagoge di Pittsburgh pada Oktober 2018 dengan hukuman mati.

Putusan itu membutuhkan suara bulat dari 12 anggota juri untuk menjatuhkan hukuman. Jaksa telah meminta juri untuk memilih hukuman mati.

Juri yang sama memutuskan pria itu bersalah atas semua 63 dakwaan yang berasal dari serangan di sinagoga Tree of Life. Itu adalah serangan antisemit terburuk dalam sejarah Amerika.

Putusan itu disampaikan kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Robert Colville pada Rabu (2/8/2023). Colville sekarang diharapkan untuk segera mengesahkan keputusan juri.

Juri dilaporkan berunding selama 10 jam selama dua hari. Sebuah keputusan dicapai pada hari kedua musyawarah.

Seperti diketahui, Robert Bowers membunuh 11 jemaah dalam serangan itu, yang berusia antara 54 hingga 97 tahun. Tujuh lainnya terluka, termasuk lima petugas polisi yang bergegas ke tempat kejadian.

Tiga jemaat - Dor Hadash, Cahaya Baru dan Pohon Kehidupan - berbagi sinagoga.

      

