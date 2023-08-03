Profil Sophie Gregoire, Ibu Negara Terseksi yang Berpisah dengan PM Kanada Justin Trudeau

OTTAWA – Setelah 18 tahun menikah, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dan istrinya Sophie Gregoire mengumumkan telah berpisah pada Selasa, (2/8/2023). Pasangan itu memiliki 3 anak, yang berusia 15,14, dan 9 tahun.

"Sophie dan saya ingin berbagi fakta bahwa setelah banyak percakapan yang bermakna dan sulit, kami memutuskan untuk berpisah," kata Trudeau di Instagram. Pesan serupa juga diunggah oleh Sophie Gregoire di akun Instagramnya sendiri.

Setelah perpisahan ini, Sophie Gregoire akan pindah ke akomodasi terpisah di Ottawa tetapi berencana untuk menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak di Rideau Cottage, kediaman resmi perdana menteri. Ini dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang normal, kata seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Sumber tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan pasangan tersebut akan memiliki hak asuh bersama atas anak-anak tersebut.

Justin Trudeau dikenal sebagai salah seorang kepala negara termuda di dunia ketika dia terpilih untuk memimpin Kanada pada 2015. Kala itu, Trudeau, putra dari mantan Perdana Menteri Pierre Trudeau, baru berusia 43 tahun.