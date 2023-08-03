Paus Purba yang Ditemukan di Peru Diduga Sebagai Hewan Paling Masif di Bumi

Ilustrasi dari Perucetus colossus, paus dari Peru yang diperkirakan hidup 38-40 juta tahun lalu. (Alberto Gennari via Reuters)

PISA – Sebuah studi oleh peneliti Universitas di Italia memunculkan kandidat baru untuk gelar hewan paling masif dalam sejarah bumi.

Para ilmuwan pada Rabu, (2/8/2023) menggambarkan fosil paus purba yang digali di Peru mungkin mengalahkan massa paus biru, yang telah lama dianggap sebagai hewan terberat yang pernah tercatat. Paus yang disebut Perucetus colossus itu hidup sekitar 38-40 juta tahun yang lalu selama zaman Eosen, dan diduga memiliki bentuk seperti manatee atau dugong.

Perucetus colossus diperkirakan memiliki panjangnya sekira 20 meter dan beratnya mencapai 340 metrik ton, massa yang akan melebihi hewan lain yang dikenal hingga saat ini, termasuk paus biru saat ini dan dinosaurus terbesar. Nama ilmiah Perucetus colossus berarti "paus Peru kolosal" atau “paus Peru raksasa”.

"Ciri utama dari hewan ini tentu saja beratnya yang ekstrem, yang menunjukkan bahwa evolusi dapat menghasilkan organisme yang memiliki karakteristik yang melampaui imajinasi kita," kata ahli paleontologi Giovanni Bianucci dari University of Pisa di Italia, penulis utama penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature itu.