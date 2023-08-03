Perombakan Mengejutkan, China Ganti Kepemimpinan Elit Nuklir Secara Mendadak

CHINA - China telah mengungkapkan dua pemimpin baru Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada minggu ini dalam perombakan mengejutkan yang telah menimbulkan pertanyaan tentang cara kerja bagian dalam di puncak cabang militer yang mengawasi gudang senjata nuklir dan rudal balistik yang kuat di negara itu.

Pada Senin (31/7/2023), media pemerintah menyebut Wang Houbin sebagai komandan Pasukan Roket dan Xu Xisheng sebagai komisaris politik pasukan tersebut dalam sebuah laporan yang menyoroti promosi mereka ke pangkat jenderal oleh pemimpin China Xi Jinping.

Media pemerintah belum merilis informasi apa pun tentang kepala sebelumnya Li Yuchao, seorang veteran pasukan yang hanya menjabat sebagai komandan sejak awal tahun lalu, masa jabatan yang relatif singkat, atau tentang mantan komisaris Xu Zhongbo.

BACA JUGA: Amerika Serikat Kembali Ungkap Kekhawatiran Soal Penumpukan Senjata Nuklir China

Para ahli mengatakan penggantian dua tokoh teratas di Angkatan Roket dalam satu sapuan dengan tokoh militer dari luar cabang – seperti Wang berasal dari angkatan laut dan Xu Xisheng dari angkatan udara – adalah langkah yang tidak biasa.

Dan itu terjadi seminggu setelah mantan menteri luar negeri China, Qin Gang, tiba-tiba dan secara dramatis digulingkan dari jabatannya tanpa penjelasan.

Perombakan Rocket Force mengikuti desas-desus selama beberapa minggu bahwa perubahan kepemimpinan sedang terjadi karena Li tidak terlihat di depan umum, sekarang semakin dipicu oleh kurangnya konfirmasi tentang posisinya saat ini dalam sistem politik China yang buram.

Menurut penelusuran CNN, terakhir kali Li dan Xu Zhongbo disebutkan sebagai pemimpin Pasukan Roket adalah dalam pernyataan 6 April dari pemerintah daerah di kota Suzhou, di mana mereka menghadiri upacara peringatan peletakan karangan bunga.