HOME NEWS INTERNATIONAL

Beruang Mirip Manusia Viral di Medsos, Bonbin China Dibanjiri Pengunjung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:56 WIB
Beruang Mirip Manusia Viral di Medsos, Bonbin China Dibanjiri Pengunjung
Angela menjadi viral di media sosial karena dianggap mirip manusia. (Foto: Tangkapan layar/X)
A
A
A

HANGZHOU - Para pengunjung membanjiri kebun binatang di Provinsi Zhejiang, China timur, setelah video salah satu beruangnya menjadi viral. Sejumlah warganet menyatakan beruang tersebut terlihat sangat mirip dengan manusia. Bahkan timbul spekulasi bahwa mungkin saja beruang itu adalah sosok anggota staf yang menggunakan pakaian beruang, media lokal melaporkan, Selasa (1/8/2023).

Jumlah pengunjung di Kebun Binatang Hangzhou meningkat 30 persen menjadi sekira 20.000 per hari sejak video beruang madu Malaya, bernama Angela, menjadi trending topic di media sosial China selama akhir pekan, Chao News yang berbasis di Provinsi Zhejiang melaporkan.

"Setelah melihat beruang ini berdiri di internet, saya ingin melihat seperti apa aslinya, jadi saya datang ke sini," kata seorang pria bermarga You. Namun, ia mengaku tidak begitu percaya dengan video yang dilihatnya secara online, demikian dilaporkan Chao News.

"Setelah kami melihat videonya di Internet, kami secara khusus naik kereta berkecepatan tinggi dari Suzhou untuk datang melihat beruang itu," kata pengunjung lain, Qian Ming, kepada stasiun TV Hangzhou. "Kami bepergian semalaman untuk sampai ke sini. Beruang-beruang itu sangat lucu."

