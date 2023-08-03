Pesan Jenderal Nasution ke Prajuritnya: Tunaikan Kewajiban Sholat Lima Waktu!

JAKARTA - Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution, salah satu dari delapan Jenderal yang namanya masuk dalam target korban Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Ia pun selamat dari upaya penculikan itu, ia harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Lettu Pierre Tendean.

Berdasarkan lansiran dari berbagai sumber, Rabu (8/2/2023). Jenderal Nasution dikenal sebagai sosok yang taat menjalankan ibadah. Ia pun tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu taat pada agama.

Saat sedang menjalani rapat dengan Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia ketika waktu sholat sudah tiba, Jendral Nasution pun selalu meminta izin agar menjalankan sholat terlebih dahulu.

Jenderal Nasution pun berpesan kepada prajurtinya. "Hendaklah saudara-saudara senantiasa taat menunaikan kewajiban sholat lima waktu. Jangan sekali-kali saudara-saudara merasa malu karena menunaikan sholat. Apalagi karena sholat sama halnya dengan corp rapport yang biasa saudara-saudara lakukan terhadap komandan saudara. Bedanya shalat itu corp rapport kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," demikian pesan Jenderal A.H.Nasution kepada para prajuritnya.

Sikap keteladannya dalam menjalankan ibadah membuat Nasution merupakan salah satu Jenderal yang berhasil lolos dari rencana pembunuhan tersebut.