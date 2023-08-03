Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Baku Tembak Polisi Vs Maling Motor Kambuhan di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:04 WIB
Kronologi Baku Tembak Polisi Vs Maling Motor Kambuhan di Lampung
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
LAMPUNG - Yusuf Efendi (37) seorang residivis pencurian dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor tewas usai terlibat baku tembak dengan Tim Jatanras Polda Lampung.

Pelaku warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur tersebut tewas dengan dua luka tembakan pada bagian perut dan dada.

Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Soemantri mengungkapkan kronologi baku tembak tersebut.

Peristiwa itu berawal saat Tim Jatanras melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku pencurian motor di wilayah Lampung Selatan.

"Tadi malam tim yang sudah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dilakukan pencegatan di wilayah Kecamatan Candi Puro, Lampung Timur. Di sana, tim yang telah mengetahui ciri-ciri pelaku berupaya menghentikan pelaku yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor," ungkap Andri kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Andri menuturkan, anggota yang mencoba menghentikan kendaraan pelaku nyaris ditabrak. Pelaku juga mengacungkan senjata api kepada petugas.

Tak hanya itu, Hamid mengungkapkan bahwa pelaku juga menembak ke arah petugas sebanyak tiga kali.

"Pelaku ini tetap nekat menerobos, selain itu dia juga melakukan penembakan ke arah petugas. Atas dasar itu, baku tembak pun terjadi, anggota membalas tembakan pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan," ungkapnya.

Menurut Andri, Yusuf Efendi akhirnya tewas dengan dua luka tembak di tubuhnya. Jasadnya kemudian dibawa ke Ruang Jenazah RS Bhayangkara Polda Lampung.

"Ada dua luka tembakan di perut serta dada," ucapnya.

Andri menambahkan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu rekan Yusuf yang berhasil melarikan diri.

