INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bharatu Jogianus, Brimob yang Ditembak KKB Papua Dievakuasi ke RS Bhayangkara

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:32 WIB
Bharatu Jogianus, Brimob yang Ditembak KKB Papua Dievakuasi ke RS Bhayangkara
Anggota Brimob Bharatu Jogianus Ricko (Foto: Antaranews)
JAYAPURA - Anggota Brimob Bharatu Jogianus Ricko dievakuasi ke Jayapura menggunakan pesawat carteran, dan saat ini dirawat di RS Bhayangkara, Rabu 2 Agustus 2023. Ia membutuhkan perawatan setelah menjadi korban kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Nariyana di Jayapura, Rabu, korban yang tertembak pada bagian paha sebelah kiri itu kondisinya stabil.

"Korban sudah ditangani dokter bedah untuk mengeluarkan serpihan peluru dari pahanya, dan kondisinya stabil," ujarnya, dikutip Antaranews, Kamis (3/8/2023).

Bharatu Jogianus Ricko yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa, tertembak di bagian paha kiri pada Selasa 1 Agustus saat aparat gabungan TNI-Polri menggerebek markas KKB.

Dalam penggerebekan tersebut, enam pucuk senjata rakitan, delapan amunisi serta puluhan senjata tradisional, seperti panah dan busur diamankan petugas.

