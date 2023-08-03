Dapat Bantuan Sembako, Warga Puncak Papua Tengah Semringah: Tuhan Memberkati

Pemerintah beri bantuan logistik ke warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah (Foto: Dok BNPB)

JAKARTA - Pemerintah memberikan bantuan logistik untuk warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Rombongan tiba pada hari ini, Kamis (3/8/2023) di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah setelah sehari sebelumnya batal terbang karena cuaca buruk.

Rombongan yang tiba yakni, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Mereka menempuh penerbangan kurang lebih 50 menit dari Bandara Mozes Kilangin, Timika, pesawat Cessna 208 Caravan dipiloti Kapten Joao serta Kapten Deny.

Pesawat mendarat mulus di Bandara Sinak. Kemudian, mereka disambut puluhan warga yang telah menunggu dari pagi. Sesuai rencana, kehadiran Kepala BNPB dan Menko PMK di Distrik Sinak itu guna melihat langsung kondisi warga sekaligus mengantarkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk meringankan beban mereka yang terdampak bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem.

Bantuan berupa sembako, beras, kasur lipat, genset listrik, makanan, perlengkapan keluarga hingga mainan anak-anak itu diberikan langsung dari tangan Kepala BNPB dan Menko PMK kepada warga yang hadir. Momentum yang penuh kedamaian itu seketika merekahkan senyum para warga. Anak-anak pun terlihat begitu antusias meraih mainan dan makanan ringan yang dibagikan secara merata.

“Tuhan memberkati!,” teriak para warga disusul tepuk tangan dari seluruh yang hadir dikutip dari siaran pers yang dibagikan BNPB.

Apabila dirinci, bantuan keseluruhan yang dibawa langsung dari Jakarta itu meliputi beras 50 ton, makanan siap saji 10.000 pouch, rendang kemasan 3.000 pouch, susu protein 3.000 pouch dan sembako 3.000 paket. Kemudian, untuk peralatan meliputi tenda gulung 2.000 buah, selimut 10.000 buah, matras 2.000 buah, kasur lipat 2.000 buah, pakaian anak 2.000 buah, pakaian dewasa 2.000 buah, tenda pengungsi 4 unit, genset listrik 20 unit dan motor trail 3 unit.