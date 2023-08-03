Kapolri dan Kapolda Papua Berikan Bantuan Ribuan Paket Sembako kepada Warga Terdampak Kekeringan

PUNCAK - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyalurkan bantuan kemanusian kepada warga tiga distrik yang terkena dampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Puncak Papua Tengah berupa 5 ton beras dan 1.500 paket sembako.

Pada Kamis (3/8/2023) bantuan kemanusian telah diserahkan secara simbolis di posko tanggap darurat penanganan bencana kekeringan di Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Oneri. Bantuan kemanusian itu berupa 5 ton beras, 1500 paket sembako, dan lainnya.

Bantuan dari Kapolri berupa 1000 paket sembako, 5 ton beras, jaket dingin 500 buah, dan jaket untuk anak-anak sebanyak 100. Sementara bantuan dari Kapolda Papua berupa sembako 500 paket, jaket dingin 500 buah, dan jaket untuk anak-anak sebanyak 50.

Paket sembako itu berupa, beras, supermie, sarden, kecap, susu kental manis dan lainnya. Bantuan kemanusian ini, sementara di tampung di posko bantuan di Kota Timika dan akan di distribusikan secara bertahap ke distrik Sinak dengan menggunakan pesawat.

Pendistribusian bantuan di pusatkan di distrik Sinak dan tidak dilakukan di distrik Agandugume karena faktor cuaca dan juga karena bandara Agandugume berada di ketinggian 9000 kaki di atas permukaan laut.

Pendistribusian bantuan akan dilakukan secara bertahap ke tempat penampungan di Sinak. Para perwakilan warga tiga distrik akan mengambil bantuan tersebut dan membawanya dengan berjalan kaki dan juga mengunakan sepeda motor, kemudian membagikan bantuan tersebut ke warga.

Sementara itu, diketahui bahwa sebanyak kurang lebih 10 ribu warga di tiga distrik yang kena dampak kekeringan. Tiga distrik tersebut antara lain adalah Agandugume, distrik Lambewi, dan distrik Oneri.

Dapat Bantuan Sembako, Warga Puncak Papua Tengah Semringah: Tuhan Memberkatig Polda Papua Kombes. Pol. Agus Setyawan Heru Purnomo, S.H, S.I.K mengatakan, penyerahan bantuan kemanusiaan ini secara simbolis kepada warga yang kena dampak kekeringan di tiga distrik tersebut.

"Dengan adanya bantuan ini semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kena bencana di daerah Puncak," kata Agus.