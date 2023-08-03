Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Berang Pecinta Hewan, Penganiaya Anjing hingga Mati di Natuna Masih di Bawah Umur

Alfie Al Rasyid , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:01 WIB
NATUNA - Sebuah video penganiayaan terhadap seekor anak anjing oleh sekelompok remaja viral di media sosial. Aksi ini diunggah oleh akun Instagram @ahsforindonesia.

Peristiwa itu diketahui terjadi di depan rumah ibadah di Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Dalam video berdurasi 20 detik ini, seorang pria tengah menganiaya anak anjing dengan cara dibanting. Aksi penganiayaan ini juga tampak ditonton beramai-ramai dan direkam menggunakan handphone.

Anak anjing ini saat dibanting pertama mengeluarkan suara, kemudian pada bantingan kedua anjing tampak mati. Setelah viral, empat orang pelaku langsung diamankan Satreskrim Polres Natuna.

Aksi keji ini membuat para pecinta hewan di Indonesia dan Yayasan Sarana Metta Indonesia berang. Ketua yayasan itu langsung ke Kabupaten Natuna hingga membuat laporan polisi ke Polres Natuna atas aksi sadis ini.

Empat orang pelaku yang masih di bawah umur itu akan diberikan konseling jika memiliki gangguan mental setelah diketahui motif membunuh anak anjing.

"Saya ingin mengetahui apa penyebab dia melakukan ini," ujar Ketua Yayasan Sarana Metta Indonesia, Christian Joshua Pale, Kamis (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
