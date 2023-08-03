Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Stunting, Ganjar Milenial Dukung Pelaksanaan Rumah Gizi di Pandeglang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:14 WIB
Cegah Stunting, Ganjar Milenial Dukung Pelaksanaan Rumah Gizi di Pandeglang
Relawan Ganjar gelar pelaksanaan Rumah Gizi (foto: dok ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Banten berusaha membantu pemerintah dalam menekan angka stunting dengan melakukan berbagai kegiatan bermanfaat.

Salah satunya dengan mendukung pendirian Rumah Gizi sebagai upaya peningkatan gizi pada anak serta pencegahan stunting di Kampung Tarunajaya, Desa Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Korwil GMC Banten, Cucu Komarudin mengatakan, kegiatan itu diadakan berkolaborasi dengan Gapensi, Karang Taruna, dan KNPI.

"Tujuannya untuk mendukung kegiatan pencegahan stunting dan rumah gizi," ujar Cucu dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Cucu mengatakan, kelompok pemuda dan GMC Banten berkomitmen untuk membentuk para milenial serta pemuda pada pencegahan stunting dan peningkatan gizi pada masyarakat.

"Harapannya, angka stunting ini bisa ditekan dan anak-anak bangsa bisa tumbuh dengan baik," ujar dia.

Program tersebut juga diadakan karena terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo yang juga fokus pada penekanan angka stunting. Salah satu perwakilan pemuda, Soleh mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh GMC Banten tersebut.

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gapensi dan GMC Banten sangat bermanfaat seperti saat ini untuk menekan tingkat stunting di Banten dan mencegah gizi buruk pada anak," kata Soleh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement