Cegah Stunting, Ganjar Milenial Dukung Pelaksanaan Rumah Gizi di Pandeglang

PANDEGLANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Banten berusaha membantu pemerintah dalam menekan angka stunting dengan melakukan berbagai kegiatan bermanfaat.

Salah satunya dengan mendukung pendirian Rumah Gizi sebagai upaya peningkatan gizi pada anak serta pencegahan stunting di Kampung Tarunajaya, Desa Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Korwil GMC Banten, Cucu Komarudin mengatakan, kegiatan itu diadakan berkolaborasi dengan Gapensi, Karang Taruna, dan KNPI.

"Tujuannya untuk mendukung kegiatan pencegahan stunting dan rumah gizi," ujar Cucu dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Cucu mengatakan, kelompok pemuda dan GMC Banten berkomitmen untuk membentuk para milenial serta pemuda pada pencegahan stunting dan peningkatan gizi pada masyarakat.

"Harapannya, angka stunting ini bisa ditekan dan anak-anak bangsa bisa tumbuh dengan baik," ujar dia.

Program tersebut juga diadakan karena terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo yang juga fokus pada penekanan angka stunting. Salah satu perwakilan pemuda, Soleh mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh GMC Banten tersebut.

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gapensi dan GMC Banten sangat bermanfaat seperti saat ini untuk menekan tingkat stunting di Banten dan mencegah gizi buruk pada anak," kata Soleh.