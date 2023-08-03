Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Siswa SD di Pali Tewas Dibunuh Ibu Kandungnya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:18 WIB
Miris! Siswa SD di Pali Tewas Dibunuh Ibu Kandungnya
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PALI - Tragis seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten PALI, Sumsel ditemukan tewas di rumahnya, Dusun III, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, pada Rabu 2 Agustus 2023.

Korban diketahui bernama Paku Nia pelajar kelas 1 Sekolah Dasar. Ditemukan oleh bibi korban bernama Menri.

Kapolres Pali AKBP Khairu Nasrudin melalui Polsek Penukal Abab, IPTU Arzuan, mengatakan, korban odibunuh oleh Yeni Atika yang tidak lain ibu kandungnya sendiri.

"Korban dibunuh oleh ibu kandungnya yang mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Palembang," kata Arzuan, Kamis (3/8/2023).

Dijelaskan peristiwa tragis itu terungkap saat bibi korban yang baru pulang mencari rumput untuk makanan sapi, melihat pintu toko tempat korban tinggal terbuka. Lalu saksi masuk ke rumah adiknya tersebut, namun ia menemukan korban terbaring dengan posisi tengkurap.

Halaman:
1 2
      
