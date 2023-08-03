Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla RI Jemput 8 Nelayan Indonesia yang Hanyut ke Perairan Malaysia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |22:49 WIB
Bakamla RI Jemput 8 Nelayan Indonesia yang Hanyut ke Perairan Malaysia
Bakamla RI jemput 8 nelayan yang hanyut di perairan Malaysia (Foto: Istimewa))
BATAM - Bakamla RI melalui unsur KN Bintang Laut-401 menjemput delapan nelayan Indonesia yang hanyut hingga sampai di perairan Malaysia akibat mati mesin, setelah sebelumnya dievakuasi oleh unsur patroli dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Dalam keterangan yang diterima, serah terima dilaksanakan di perairan Malaysia, Tanjung Setapa, Kamis (3/8/2023).

Kedelapan nelayan tersebut hanyut hingga sampai di perairan Malaysia setelah perahu miliknya mengalami trouble mesin saat memancing ikan hingga kemudian dievakuasi oleh unsur patroli dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Atas kejadian iyu, APMM langsung menghubungi Bakamla Zona Barat guna mengatur proses pemulangan kedelapan nelayan Indonesia.

Proses serah terima melibatkan 3 belah pihak yaitu, Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili APMM, Komander Maritim Mohd Najib Bin Sam, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Supt. Yunik Dwi Astuti Mei Wulan, serta Bakamla RI Kolonel Bakamla Joko Wahyu Utomo yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Laut Zona Bakamla Barat.

Keberhasilan tersebut merupakan buah kerjasama yang terjalin antara Bakamla RI dengan APMM yang tergabung dalam ASEAN Coast Guard Forum (ACF) terlebih hubungan baik tersebut terlihat nyata saat Bakamla RI menangkap kapal Super Tanker MT Arman 114 yang turut melibatkan pasukan khusus Malaysia.

(Angkasa Yudhistira)

      
