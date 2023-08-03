Waspada Gelombang Sangat Tinggi Capai 6 Meter di Perairan Yogyakarta

DIY - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperingatkan potensi gelombang tinggi di siang hari dan sangat tinggi pada malam hari. Potensi gelombang bisa mencapai 6 meter.

BMKG menyatakan tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi pada siang hari dan 4.0 – 6.0 atau kategori sangat tinggi pada malam hari.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal Berawan. Siang – sore hari akan cerah berawan. Sementara malam hari dan Jumat (4/8/2023) dini hari bakal berawan.

Suhu udara berkisar 19 - 29 °C dengan kelembapan udara 65 - 96 %. Angin bertiup dari Timur – Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

