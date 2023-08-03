Sering Dikait-kaitkan Jadi Bacawapres, Gibran: yang Umurnya 35 Bukan Cuma Saya!

SOLO - Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kerap dikait-kaitkan sebagai Bacawapres untuk Pilpres 2024. Kemungkinan Gibran maju makin menguat setelah DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran cukup geram dengan pertanyaan yang selalu mengkait-kaitkannya dengan isu Bacawapres. Katanya, kepala daerah yang berusia 35 tahun tidak hanya dirinya.

"Kepala Daerah yang umurnya di bawa 35 i opo aku tok to? Kok sing dicurigai aku tok," ujar Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, banyak kepala daerah lain yang berusia sepantaran dengan dirinya namun jarang dan hampir tidak pernah dikait-kaitkan dengan isu Bacawapres.

"Tapi sing umur e muda i banyak, Dudu aku tok. Makane sing dicurigai ojo aku tok," kata Gibran.