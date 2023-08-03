Momen Haru Warga Boyolali Rebutan Beri Ganjar Pranowo Sayuran

BOYOLALI - Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menarik perhatian masyakat Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng). Mereka tiba-tiba berhamburan keluar rumah saat mobil dinas Ganjar melintas.

Mobil dinas Ganjar dicegat. Mereka membawa wadah rotan yang dipenuhi berbagai hasil bumi berupa sayur mayur seperti tomat, brokoli, sawi, hingga wortel. Rupanya, warga ingin memberikan hasil bumi tersebut kepada Ganjar.

Hal tersebut diberikan sebagai bentuk terima kasih setelah dipimpin dua periode. “Pak tolong berhenti dulu Pak. Ini kami mau kasih sayuran. Kami mau terima kasih Pak sama Bapak karena sudah 10 tahun memimpin kami,” kata salah satu warga.

Mobil pun berhenti usai mendengar teriakan tersebut dan Ganjar langsung membuka kaca. Warga langsung saling berebut salam dan memasukkan sayur mayurnya ke dalam mobil Ganjar.

Tak ayal mobil yang ditumpangi Ganjar langsung penuh dengan sayuran. Saat itu, Ganjar diketahui baru saja mengikuti wiwitan panen raya petani tembakau di Selo.

Giyarti, salah satu warga mengungkapkan keharuannya. Ia sedih karena sebentar lagi Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jateng.

Kendati terselip kebahagiaan karena karena sebentar lagi Ganjar menjadi Presiden RI. “Sedih banget aku mas, tapi senang juga karena nanti pak Ganjar mau jadi presiden," ujar Giyarti.

Menurut Giyarti, warga memang sudah janjian begitu mendengar kabar, Ganjar akan mengunjungi Kecamatan Selo. Mereka sepakat untuk memberikan sayur mayur.

"Sebagai rasa terima kasih. Ya walaupun kami di pucuk gunung, Pak Ganjar selalu menengok kami. Jadi hari ini kami berikan oleh-oleh sayuran biar pak Ganjar tidak melupakan warga Selo," ujarnya.