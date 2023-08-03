Ganjar Pranowo Peduli Lingkungan, Relawan Gelar Recycle Costume Show di Wonosobo

WONOSOBOH - Berbagai cara untuk menarik simpati kaum muda dilakukan oleh sejumlah relawan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar Recycle Costume Show yang diikuti oleh sejumlah anak muda di Wonosobo, Jawa Tengah.

"Hari ini kami membuat tradisional cultur show and lokal bazar. Ada beberapa kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat dan yang menarik adalah recycle fashion show dengan peragaan busana dari barang-barang bekas," ungkap Koordinator Wilayah OMG Jawa Tengah, Akmal Arravi, Kamis (3/8/2023).

Recycle Costume Fashion Show ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar oleh OMG, selain senam milenial, bazar, dan tradisional games.

Selain itu, menurut Akmal, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masalah sampah. Kegiatan ini sekaligus untuk menggugah para kaum milenial terutama di pedesaan agar lebih maju dan kreatif.

"Ya, ini kegiatan yang kami dorong supaya generasi muda lebih aktif dan kreatif dalam menicptakan kreasi-kreasi yang bermanfaat dan menginspirasi banyak orang," lanjut Akmal.

Dengan berbagai kegiatan yang positif bagi kalangan muda, OMG berkomitmen untuk dapat merebut simpati dan suara pemilih pemula yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah daftar pemilih pemilu.