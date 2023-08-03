Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Peduli Lingkungan, Relawan Gelar Recycle Costume Show di Wonosobo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:13 WIB
Ganjar Pranowo Peduli Lingkungan, Relawan Gelar <i>Recycle Costume Show</i> di Wonosobo
Recycle Costum Show di Wonosobo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

WONOSOBOH - Berbagai cara untuk menarik simpati kaum muda dilakukan oleh sejumlah relawan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar Recycle Costume Show yang diikuti oleh sejumlah anak muda di Wonosobo, Jawa Tengah.

"Hari ini kami membuat tradisional cultur show and lokal bazar. Ada beberapa kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat dan yang menarik adalah recycle fashion show dengan peragaan busana dari barang-barang bekas," ungkap Koordinator Wilayah OMG Jawa Tengah, Akmal Arravi, Kamis (3/8/2023).

Recycle Costume Fashion Show ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar oleh OMG, selain senam milenial, bazar, dan tradisional games.

Selain itu, menurut Akmal, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masalah sampah. Kegiatan ini sekaligus untuk menggugah para kaum milenial terutama di pedesaan agar lebih maju dan kreatif.

"Ya, ini kegiatan yang kami dorong supaya generasi muda lebih aktif dan kreatif dalam menicptakan kreasi-kreasi yang bermanfaat dan menginspirasi banyak orang," lanjut Akmal.

Dengan berbagai kegiatan yang positif bagi kalangan muda, OMG berkomitmen untuk dapat merebut simpati dan suara pemilih pemula yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah daftar pemilih pemilu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement