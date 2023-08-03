Kreatif Bangun Jateng, Ganjar Pranowo Sabet Penghargaan Gubernur Punakawan

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Gubernur Punakawan. Itu diraihnya atas kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan, dan kepemimpinan.

Ganjar menerima penghargaan tersebut dari MarkPlus Institute bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam pembukaan Indonesian Marketing Festival (IMF) 2023 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8/2023).

Secara harfiah, punakawan memiliki arti teman atau sahabat (pamong) yang sangat cerdik, dapat dipercaya. Selain itu, juga memiliki pandangan yang luas, dan pengamatan yang tajam dan cermat.

Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu menawarkan solusi-solusi baru. Selain itu, memiliki keberanian dalam mengambil risiko untuk kepentingan rakyat.

“Perubahan lingkungan global yang sangat luar biasa, hari ini begitu pentingnya sebagai motivasi untuk berinovasi. Manusia dipantik pikirannya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ini,” kata Ganjar dalam keterangannya.

Bentuk inovasi dan adaptasi Ganjar salah satunya adalah menggerakkan kekuatan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Ganjar bersama Baznas Jateng menggerakan zakat ASN sebagai dana alternatif sehingga menggunakan dana non-APBD.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, cara yang gotong royong yang dilakukan Ganjar menurunkan penduduk miskin di Jateng jadi 3,79 juta jiwa pada Maret 2023.

"Inovasi dan kreatif yang ada, kita menggerakan kekuatan masyarakat. Akhirnya, penurunan angka kemiskinannya oke, tahun berjalan, anggaran sudah ada, mari berjalan,” kata Ganjar.