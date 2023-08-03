Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kreatif Bangun Jateng, Ganjar Pranowo Sabet Penghargaan Gubernur Punakawan

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:37 WIB
Kreatif Bangun Jateng, Ganjar Pranowo Sabet Penghargaan Gubernur Punakawan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Gubernur Punakawan. Itu diraihnya atas kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan, dan kepemimpinan.

Ganjar menerima penghargaan tersebut dari MarkPlus Institute bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam pembukaan Indonesian Marketing Festival (IMF) 2023 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8/2023).

Secara harfiah, punakawan memiliki arti teman atau sahabat (pamong) yang sangat cerdik, dapat dipercaya. Selain itu, juga memiliki pandangan yang luas, dan pengamatan yang tajam dan cermat.

Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu menawarkan solusi-solusi baru. Selain itu, memiliki keberanian dalam mengambil risiko untuk kepentingan rakyat.

“Perubahan lingkungan global yang sangat luar biasa, hari ini begitu pentingnya sebagai motivasi untuk berinovasi. Manusia dipantik pikirannya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ini,” kata Ganjar dalam keterangannya.

Bentuk inovasi dan adaptasi Ganjar salah satunya adalah menggerakkan kekuatan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Ganjar bersama Baznas Jateng menggerakan zakat ASN sebagai dana alternatif sehingga menggunakan dana non-APBD.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, cara yang gotong royong yang dilakukan Ganjar menurunkan penduduk miskin di Jateng jadi 3,79 juta jiwa pada Maret 2023.

"Inovasi dan kreatif yang ada, kita menggerakan kekuatan masyarakat. Akhirnya, penurunan angka kemiskinannya oke, tahun berjalan, anggaran sudah ada, mari berjalan,” kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement