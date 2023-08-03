Bacaleg Perindo Jeannie Latumahina Sosialisasi KTA Berasuransi ke Warga Tulungagung

TULUNGAGUNG - Partai Perindo terus melakukan terobosan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Salah satunya dengan program KTA Berasuransi yang diberikan kepada masyarakat.

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo, Jeannie Latumahina melakukan sosialisasi dan aktivasi KTA Berasuransi di lingkungan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur.

Acara sosialisasi KTA Berasuransi dan pengkaktifan kartu bagi anggota Perindo dilakukan di rumah Hendro yang ada di Lingkungan 10 Ngunut, Minggu 30 Juli 2023.

Jeannie yang merupakan Ketua RPA Perindo bersama pengurus DPD Perindo Tulungagung hadir dalam penyerahan KTA Berasuransi tersebut.

Tidak hanya pengurus, Bacaleg Perindo dari Dapil 2 yang meliputi Rejotangan, Ngunut dan Sumbergempol menjelaskan rinci penjelasan terkait dengan kegunaan kartu asuransi.

Jeannie berharap agar nantinya masyarakat akan tahu tentang program kepedulian Partai Perindo.