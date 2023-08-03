Warga Antusias Ikuti Sosialisasi KTA Berasuransi Partai Perindo di Tulungagung

TULUNGAGUNG – Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo, Jeannie Latumahina melakukan sosialisasi dan aktivasi KTA Berasuransi di lingkungan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur.

Jeannie yang merupakan Bacaleg Perindo dari Dapil 2 yang meliputi Rejotangan, Ngunut dan Sumbergempol itu mengatakan bahwa animo masyarakat sangat tinggi untuk bisa mendapatkan KTA Berasuransi dari Partai Perindo.

“Kami akan terus mengaktifkan kartu ini, animo masyarakat sangat banyak,” ucap Jeannie, Minggu 30 Juli 2023.

Jeannie yang merupakan Ketua RPA Perindo bersama pengurus DPD Perindo Tulungagung hadir dalam penyerahan KTA Berasuransi tersebut.

Acara sosialisasi KTA Berasuransi dan pengkaktifan kartu bagi anggota Perindo dilakukan di rumah Hendro yang ada di Lingkungan 10 Ngunut, Minggu 30 Juli 2023.

Jeannie menjelaskan rinci penjelasan terkait dengan kegunaan kartu asuransi. Jeannie berharap agar nantinya masyarakat akan tahu tentang program kepedulian Partai Perindo.