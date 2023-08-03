Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

RPA Partai Perindo Siap Kawal Hingga Tuntas Kasus Pencabulan Anak di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:06 WIB
RPA Partai Perindo Siap Kawal Hingga Tuntas Kasus Pencabulan Anak di Tulungagung
RPA Partai Perindo kawal kasus pencabulan anak di bawah umur (foto: ist)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Ketua Umum Relawan Perlindungan Anak (RPA) Partai Perindo Pusat Jeannie Latumahina menghadiri sidang kasus pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Ia pun mengaku siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Jeannie Latumahina menghadiri sidang bersama anggota RPA dan Bacaleg Perindo lainnya. Mereka mengikuti jalannya persidangan pada Rabu (2/8/2023) siang kemarin.

 BACA JUGA:

Sidang yang digelar menghadirkan terdakwa yakni Panirin. Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan pengacara terdakwa yang meminta Majelis Hakim meringankan hukuman terhadap terdakwa.

 

Sidang kasus pencabulan kepada anak di bawah umur yang terjadi di Ngunut ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nanang Zulkarnaen dan Jaksa Penuntut Umum Dwi Warastuti.

Sidang berlangsung singkat dan majelis hakim akan melanjutkan lagi pada minggu depan. Menurut Jeannie Latumahina, dari sidang yang diikuti pembela terdakwa sudah menerima tuntutan JPU dan tinggal menunggu putusan hakim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dwiwarastuti menuntut terdakwa dengan hukuman 11 tahun penjara serta denda Rp5 juta.

"Kami berharap supaya majelis hakim, di dalam sidang putusan, akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, bagi korban anak di bawah umur," ungkap Jeannie Latuhamina usai persidangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement