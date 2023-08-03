Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Sidoarjo, Relawan Berikan Pelatihan Pengelasan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:05 WIB
Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Sidoarjo, Relawan Berikan Pelatihan Pengelasan
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SIDOARJO - Sukarelawan Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR atau biasa disebut Ganjar Creasi (G-Creasi) kembali menggelar kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat Jawa Timur (Jatim).

Sukarelawan Ganjar Pranowo membuat pelatihan pengelasan bagi warga yang bertempat di PT Internik Nusaprawira, Jl. Rajawali No 4, Pandewatan, Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah G-Creasi Jawa Timur Suryo Adi Prakoso mengatakan tujuan pelatihan ini sebagai upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Timur.

“Tujuan dari pelatihan pengelasan ini, pertama nanti ke depannya menciptakan UMKM baru yang akan menyokong perekonomian rakyat khususnya ekonomi mikro,” kata Suryo seusai kegiatan pelatihan.

Suryo mengatakan pelatihan pengelasan ini diikuti oleh puluhan warga Sidoarjo. Dengan harapan mereka bisa mendapatkan teknik yang baik dan benar mengenai pengelasan.

“Ke depannya mereka bisa membuat bengkel pager atau bengkel mesin dan lain sebagainya,” ujar dia.

Lebih jauh Suryo mengakui pelatihan pengelasan terinspirasi dari program-program yang sudah diciptakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
