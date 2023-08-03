Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Cianjur, Korban Tewas Bertambah Jadi 2 Orang

CIANJUR - Korban kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Kampung Cisarua, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, bertambah. Korban meninggal dunia menjadi dua orang.

Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Anaga Budiharso, mengatakan, korban tewas kedua yakni NS (19), perempuan remaja yang merupakan pengendara sepeda motor KLX dengan nomor polisi F 6404 WAE.

"Korban bertambah satu orang lagi yaitu F (21) dan NS (19). Keduanya merupakan perempuan dan sama-sama pengendara motor," ujarnya, Kamis (3/8/2023).

RSUD Cianjur setelah beberapa saat mendapat perawatan. Namun, karena luka yang cukup parah sehingga nyawanya tidak tertolong.

"Luka korban cukup serius sehingga tidak tertolong. Jadi 2 korban ini yang satu meninggal di TKP dan yang satu lagi di RSUD Cianjur," ujarnya.

Dugaan sementara lanjut Anaga, penyebab terjadinya kecelakaan beruntun diakibatkan rem blong. Namun, pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap sopir truk boks.

"Dugaan sementara rem blong, tapi kita masih lakukan pemeriksaan terhadap sopir di Polres Cianjur untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan," ujarnya.