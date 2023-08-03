Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Gempa Tektonik 60 Kali Guncang Tarutung Hari Ini

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:42 WIB
Gempa Tektonik 60 Kali Guncang Tarutung Hari Ini
Ilustrasi (Foto : Freepik)
TARUTUNG - Sedikitnya 60 kali gempa tektonik mengguncang Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (3/8/2023), hingga pukul 20.30 WIB.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Deli Serdang Sumut, Agus Riyanto menerangkan, gempa utama Magnitudo 2,6, pukul 06.37 WIB, lokasi 2.02 Lintang Utara (LU) dan 98.83 Bujur Timur (BT) atau 14 kilometer Barat Laut Taput, dikedalaman 2 kilometer.

Agus Riyanto menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi disebabkan oleh aktivitas Sesar Sumatera pada Segmen Renun.

Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat, sebut Agus Riyanto, berupa guncangan dirasakan II MMI di Tarutung atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

"Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktivitas Segmen Renun dan sekitarnya. Hingga sekitar Pukul 20.30 WIB, telah terjadi sedikitnya 60-an kali guncangan dengan Magnitudo kecil-kecil atau hanya sekitar 5 guncangan yang dirasakan masyarakat,"ungkap Agus Riyanto kepada MNC Portal.

