HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan dari Partai Perindo, Warga Korban Kebakaran di Kapuk Muara Sampaikan Terima Kasih

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:36 WIB
Dapat Bantuan dari Partai Perindo, Warga Korban Kebakaran di Kapuk Muara Sampaikan Terima Kasih
Warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, berterima kasih kepada Partai Perindo atas bantuan yang diberikan. (MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Kader dan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan makanan siap saji kepada warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Salah satu warga setempat yang juga Ketua RT 01 RW 03, Nini Umi Kalsum mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan yang telah disalurkan Perindo kepada ratusan warga yang terdampak kebakaran.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Perindo yang sudah membantu warga saya. Untuk semua donatur terima kasih banyak sudah membantu," kata Nini saat ditemui pada Jumat (4/8/2023).

Ia menyebutkan, selama beberapa hari menempati posko, warga sangat terbantu sekali bisa dapat perhatian dari seluruh masyarakat dan juga Perindo. Namun, ia berharap adanya penambahan bantuan bagi ratusan warga yang telah hilang tempat tinggalnya.

"Harapan saya sumbangannya ditambahkan lagi untuk memenuhi kebutuhan warga saya karena masih banyak yang kurang. Besok hari terakhir membersihkan puing-puing. Harapan saya ada yang bisa sekarang kita butuh terpal dan karpet," ucapnya.

Nini menambahkan, hingga saat ini, korban kebakaran telah 6 hari menempati posko pengungsian. Hingga hari ke enam ini, tercatat ada sekitar 284 jiwa yang masih bertahan. Sementara lainnya sudah pindah ke tempat keluarga.

"Kondisi korban kebakaran di penampungan pengungsian di H+6 untuk saat ini masih tetap bertahan di sini di tenda pengungsian sebagian itu ada sekitar 284 jiwa. Sebagian sudah pada mengungsi ke rumah saudara atau mungkin ngontrak di tempat lain," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Jalan Kapuk Utara II No.8M, RT 1 RW 3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terdampak kebakaran. Partai Perindo menyalurkan sejumlah bantuan bagi masyarakat.

Kader yang juga bakal calon legislatif Dapil DKI Jakarta 3, Tjioe Nofia Handayani mengatakan dalam peristiwa yang tidak terduga ini, pihaknya berupaya untuk terjun langsung membantu masyarakat yang terdampak dari kebakaran ini.

"Kegiatan kita hari ini, kita bagi nasi untuk makan siang masyarakat. Lalu ada bingkisan seperti indomie dan lain-lain yang diserahkan ke posko yang ada hari ini," kata Tjioe Nofia Handayani atau yang biasa dipanggil Ci Mehong di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
