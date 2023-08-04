Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Diska Resha Silaturahmi dengan Warga Ragunan, Ibu-Ibu PKK: Calegnya Ganteng Ya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:46 WIB
Bacaleg Perindo Diska Resha Silaturahmi dengan Warga Ragunan, Ibu-Ibu PKK: Calegnya Ganteng Ya
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra sosialisasi dengan masyarakat Ragunan, Pasar Minggu. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra, melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan warga Jalan Ampera, Gang Sosial, RT 04/10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (4/8/2023). Diska pun disambut ibu-ibu PKK di kawasan tersebut.

"Eh calegnya ganteng yah," ujar ibu-ibu PKK saat menyambut kedatangan Diska di rumah Ketua RT 04, Jumat (4/8/2023) sore.

Diska disambut ibu-ibu PKK di lokasi saat hendak melakukan sosialisasi dan silaturahmi. Diska merupakan salah satu Bacaleg Partai Perindo yang maju ke DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan.

Agenda diawali dengan pambacaan doa, sambutan Ketua RW 10 Ramndani dan Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra. Selain melakukan sosialisasi dan silaturahmi, Diska memberikan KTA asuransi kecelakaan yang menjadi program Partai Perindo pada masyarakat.

"Acara saya hari ini saya sosialisasi, perkenalan diri saya di Kelurahan Ragunan. Jadi perkenalan diri saya sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jaksel. Saya perkenalkan diri saya dahulu ke warga ke wilayah setempat," ujar Diska di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Ia bersyukur lantaran ibu-ibu PKK setempat antusias dan ramai mengingat mereka juga tengah melakukan kegiatan arisan. Di sela-sela itu, ia menyosialisasikan dan memberikan KTA asuransi kecelakaan. KTA itu diberikan pada masyarakat secara gratis.

"Alhamdulillah bahyak antisias ibu-ibu yang mau daftarkan dirinya untuk KTA asuransi, yang menjadi program Partai Perindo," tuturnya.

