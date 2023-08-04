Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ibu-Ibu PKK di Ragunan Doakan Diska Resha dan Perindo Sukses

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:53 WIB
Ibu-Ibu PKK di Ragunan Doakan Diska Resha dan Perindo Sukses
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra sosialisasi dengan masyarakat Ragunan, Pasar Minggu. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dari Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra melakukan sosialisasi dan silaturahmi pada ibu-ibu PKK warga Jalan Ampera, Gang Sosial, RT 04/10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jumat (4/8/2023). Mereka mendoakan Partai Perindo, khususnya Diska untuk terus sukses ke depannya.

"Kami harap Perindo bisa lebih maju lagi dan apa yang diaspirasikan Pak Diska bisa terwujud. Harapannya juga Pak Diska yah semoga bisa terus maju dan semangat," ujar Ketua PKK RT 04/10, Nurutami di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Ia cukup berkesan dengan kedatangan Bacaleg Partai Perindo Diska Resha tersebut sehingga warga, khususnya ibu-ibu PKK setempat pun menyambutnya dengan antusias. Pasalnya, selain ganteng, ia menilai Diska sebagai sosok yang baik dan terbuka ke masyarakat.

"Sangat mengesankan sekali. Tadi pas baru datang juga sudah disambut dengan warga setempat yang ada di wilayah. Ada pak RW juga kebetulan dan sampai sini juga orangnya welcome serta baik," tuturnya.

Tami menerangkan, program Partai Perindo yang disampaikan Diska juga dinilai bagus. Sebabnya, sedikit asuransi kecelakaan yang mengcover sebagaimana yang ditawarkan Partai Perindo tersebut.

"Programnya cukup bagus untuk asuransi kecelakaan karena selama ini kan untuk asuransi kecelakaan itu jarang yang mengcover banyak seperti yang ditawarkan Pak Diska bicarakan tadi. Makanya, warga sangat tertarik sekali untuk ikut daftar," tuturnya.

Sementara itu, Ketua RW 10, Ramdani menjelaskan, sejatinya untuk para Bacaleg melakukan kampanye belumlah dibolehkan. Namun, dia tak mempersoalkan bila hanya sosialisasi dan silaturahmi belaka.

