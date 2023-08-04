Laporkan Hasil Pengawasan Triwulan II, Irjen Kemenag: Ini Pertanggungjawaban Kinerja

Jakarta- Inspektur Jenderal melaporkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 kepada Menteri Agama. Prioritas pengawasan di triwulan ini adalah Program Prioritas Kementerian Agama, Efektivitas dan Akuntabilitas Program Prioritas, Pengawasan Risiko Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Kami akan terus melaporkan kinerja kami dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi. Selain memberikan catatan, kami juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk berbagai layanan dalam program prioritas Kemenag, " kata Irjen Faisal, kepada Menag Gus Yaqut di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Menaggapi hal tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kinerja Irjen yang dilaporkan hari ini. Menurutnya, laporan pengawasan ini merupakan tradisi baik untuk layanan dan kinerja Kemenag.

"Kalau begini jadi cepat follow up, Kemenag jadi bisa gerak cepat dengan adanya laporan ini," ujar Menag.

Pada laporan pengawasan triwulan II Tahun 2023 ini terdapat beberapa topik yang menjadi fokus pengawasan. Diantaranya yaitu, Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat, Akselerasi Sertifikasi Halal, Kemandirian Pesantren, Pelayanan KUA, Akurasi Data Pendidikan, Madrasah Vokasi, Bantuan Pemerintah, dan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri.

(Karina Asta Widara )