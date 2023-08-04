Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 18 Orang, Penumpang Kebanyakan Orang Asing

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |09:36 WIB
Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 18 Orang, Penumpang Kebanyakan Orang Asing
Bus jatuh ke jurang tewaskan 18 orang (Foto: Reuters)
MEKSIKO - Setidaknya 18 orang tewas di Meksiko barat ketika sebuah bus penumpang jatuh dari jalan raya ke jurang pada Kamis (3/8/2023) pagi waktu setempat. Penumpang diketahui sebagian besar orang asing dan beberapa sedang menuju perbatasan Amerika Serikat (AS).

Dalam perjalanan ke kota perbatasan utara Tijuana, bus tersebut membawa sekitar 42 penumpang, termasuk warga negara dari India, Republik Dominika, dan negara-negara Afrika.

Pemerintah negara bagian Nayarit dalam sebuah pernyataan mengatakan sopir bus itu ditahan. Pihak berwenang mencurigai dia mengebut di tikungan jalan.

Dikutip Reuters, para pejabat mengatakan mereka masih bekerja untuk mengidentifikasi mereka yang meninggal pada Kamis (3/8/2023) sore.

Pemerintah negara bagian mengatakan sekitar 20 orang dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka, dengan kondisi seorang wanita yang digambarkan dalam kondisi lemah.

Para pejabat mengatakan bus tersebut, bagian dari jalur penumpang Elite, jatuh di dekat Barranca Blanca di jalan raya di luar ibu kota negara bagian Tepic.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
