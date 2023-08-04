Kapal Kargo Angkut 4.000 Mobil Habis Terbakar, Bangkai Kapal Ditarik ke Pelabuhan

LONDON - Lebih dari seminggu setelah kebakaran melanda sebuah kapal kargo yang membawa hampir 4.000 mobil di Laut Utara, kapal yang lumpuh itu akhirnya ditarik ke pelabuhan di timur laut Belanda.

Badan kapal Fremantle Highway yang hangus tiba di Eemshaven setelah menempuh perjalanan sejauh 64 km (40 mil) dari posisi di utara pulau Schiermonnikoog.

Dikutip BBC, kapal telah meninggalkan Bremerhaven di Jerman dalam perjalanan ke Mesir ketika kebakaran terjadi pada 25 Juli. Salah satu kru tewas dalam kobaran api.

22 lainnya selamat, dan tujuh dari mereka melompat ke laut untuk melarikan diri. Semua kecuali dua kru berasal dari India.

Selama hampir seminggu api membakar Fremantle Highway yang terdaftar di Panama sepanjang 200 meter.

Ada kekhawatiran kapal akan tenggelam, menimbulkan kekhawatiran akan bencana lingkungan di perairan Laut Wadden, yang ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia di tepi Laut Utara.

Penjaga pantai Belanda menekankan penyebab kebakaran di kapal 11 dek itu tidak diketahui dan pihak berwenang berhati-hati untuk tidak berspekulasi. Tetapi sebuah rekaman audio muncul dari seorang petugas penyelamat yang menunjukkan bahwa itu dimulai dari baterai kendaraan listrik dan "tampaknya sebuah kendaraan listrik juga meledak".