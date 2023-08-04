Merasa Pusing dan Dehidrasi, Ibu 2 Anak Meninggal Usai Minum Air 2 Liter dalam 20 Menit

Ibu 2 anak meninggal usai menenggak air sebanyak 2 liter dalam 20 menit (Foto: Facebook)

INDIANA – Seorang ibu dua anak dari Amerika Serikat (AS) meninggal setelah menenggak air sekitar 2 liter dalam 20 menit.

Ashley Summers menghabiskan waktu di Danau Freeman di Indiana pada awal Juli ketika dia merasa pusing. Karena merasa sakit kepala dan gejala dehidrasi, dia memutuskan untuk minum sebotol air.

Tapi tidak bisa memuaskan dahaganya, dia menenggak empat botol air 500 ml dalam waktu 20 menit.

Dia kembali ke rumah tetapi pingsan di garasinya di mana dia menderita pembengkakan otak yang parah. Dia tidak pernah sadar kembali.

Dokter di rumah sakit mendiagnosisnya dengan hiponatremia keracunan air, yang berkembang akibat terlalu banyak air dalam tubuh dan kekurangan natrium.

Saudara laki-laki Summers, Devon Miller mengatakan kepada jaringan lokal WRTV bahwa dia tidak percaya apa yang telah didengarnya.

“Seseorang mengatakan dia minum empat botol air dalam 20 menit. Maksud saya, botol air rata-rata seperti 16 ons (500ml), jadi itu adalah 64 ons yang dia minum dalam rentang waktu 20 menit. Itu setengah galon (hampir 2L). Itulah yang seharusnya Anda minum sepanjang hari,” terangnya kepada WRTV.