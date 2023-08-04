Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Tingkat Gelar Kebangsawanan Kerajaan Inggris

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:52 WIB
5 Tingkat Gelar Kebangsawanan Kerajaan Inggris
Ilustrasi (Foto:AP)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat lima tingkatan gelar kebangsawanan Kerajaan Inggris dengan masing-masing perannya. Pasalnya dalam sebuah gelar mencerminkan status sosial, tetapi juga membawa sejarah dan makna bagi kerajaan dan masyarakat.

Dalam struktur kebangsawanan Inggris setiap tingkatan gelar memiliki ciri dan tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu tradisi ini terus berlanjut menjadi penghubung masa lalu dan masa kini.

Berikut 5 tingkat gelar kebangsawanan kerajaan Inggris melansir Everything Zany pada, Jumat (04/08/23):

1. Dukes

Gelar Duke merupakan gelar tertinggi dalam hierarki kebangsawanan Inggris. Duke adalah terjemahan dari kata Latin dux, yang berarti pemimpin. Pasangan seorang Duke mendapat julukan Duchess.

Kemungkinan besar orang yang memiliki gelar Pangeran atau Putri juga memiliki gelar Duke atau Duchess. Sebagai contoh Pangeran William dan Kate Middleton mendapat julukan Duke and Duchess of Cornwall.

