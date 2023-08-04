Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Kudeta Niger, Biden Serukan Presiden Mohamed Bazoum dan Keluarga Dibebaskan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:58 WIB
Buntut Kudeta Niger, Biden Serukan Presiden Mohamed Bazoum dan Keluarga Dibebaskan
Presiden AS Joe Biden (Foto: Reuters)
A
A
A

KIGALI - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan pembebasan segera Presiden Niger Mohamed Bazoum yang digulingkan oleh militer.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih menegaskan bahwa mempertahankan nilai-nilai fundamental demokrasi, serta membela tatanan konstitusional, keadilan, dan hak berkumpul secara damai, yang semua ini sangat penting bagi kemitraan AS dan Niger.

"Saya menyerukan agar Presiden Bazoum dan keluarganya segera dibebaskan, serta untuk menjaga demokrasi yang diperoleh dengan susah payah di Niger," kata Biden dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih pada Kamis (3/8/2023), bertepatan dengan peringatan 63 tahun kemerdekaan Niger dari Prancis, dikutip Antara.

Biden menegaskan bahwa AS mendukung rakyat Niger untuk menghormati kemitraan kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun, yang berakar pada nilai-nilai demokrasi dan dukungan untuk pemerintahan yang dipimpin warga sipil.

Sehari sebelumnya pada Rabu (2/8/2023), AS memerintahkan evakuasi semua pegawai pemerintah nondarurat dari kedutaan besarnya di Niger--di tengah kekhawatiran akan meningkatnya konflik.

Negara-negara Eropa, termasuk Prancis, juga telah mengevakuasi warga negaranya dari negara Afrika Barat itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/18/2905167/junta-niger-sebut-presiden-terguling-mohamed-bazoum-mencoba-kabur-dari-tahanan-rumah-Egwmg7T928.jpg
Junta Niger Sebut Presiden Terguling Mohamed Bazoum Mencoba Kabur dari Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890465/di-balik-niger-yang-dilanda-kudeta-prancis-dianggap-gagal-membendung-kekerasan-V4BXdGIZ6W.jpg
Di Balik Niger yang Dilanda Kudeta, Prancis Dianggap Gagal Membendung Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889008/kudeta-niger-presiden-prancis-tarik-pasukan-dan-duta-besar-serta-akhiri-kerja-sama-militer-ruzyoAHc5u.jpg
Kudeta Niger, Presiden Prancis Tarik Pasukan dan Duta Besar serta Akhiri Kerja Sama Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/18/2884159/emmanuel-macron-dubes-dan-diplomat-disandera-di-kedutaan-prancis-di-niger-1zNW0wL8GR.jpg
Emmanuel Macron: Dubes dan Diplomat Disandera di Kedutaan Prancis di Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880929/intelijen-as-rencanakan-pembunuhan-pimpinan-kudeta-niger-qMwH4PCNSy.jpg
Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875024/junta-militer-perintahkan-polisi-usir-dubes-prancis-dari-niger-czJnbNweCB.jpg
Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement