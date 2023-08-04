Uni Eropa Serukan Negara-Negara Perangi Kebencian Anti-Muslim dan Islamofobia

JENEWA - Uni Eropa (EU) pada Kamis (3/8/2023) menyerukan negara-negara untuk melakukan berbagai upaya guna memerangi kebencian anti-Muslim dan Islamofobia.

Seruan tersebut disampaikan menyusul maraknya aksi penodaan dan pembakaran Al Quran yang terjadi di beberapa negara Eropa. EU memandang bahwa serangan "sembrono" baru-baru ini terhadap kitab suci umat Islam Al Quran, di Denmark dan Swedia adalah provokasi individu.

"Uni Eropa selalu menegaskan bahwa manifestasi rasisme, xenofobia, dan tindakan-tindakan intoleransi lainnya tidak memiliki tempat di Eropa," kata juru bicara Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Nabila Massrali dalam konferensi pers, dikutip Antara.

Massrali mengatakan tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari pendirian EU, yang mencakup penghormatan terhadap berbagai umat beragama.

"Tindakan sembrono yang dilakukan oleh provokator individu ini hanya menguntungkan mereka yang ingin memecah belah kita dan masyarakat kita," lanjutnya.

Dia menegaskan kembali bahwa EU menekankan pentingnya mempromosikan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi umat Islam dan memerangi intoleransi agama dan kebencian anti-Muslim.