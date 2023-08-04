Ukraina Serang Pelabuhan Laut Hitam Rusia dengan Drone Laut, Ledakan Dilaporkan

MOSKOW – Ukraina menggunakan drone laut untuk menyerang pangkalan angkatan laut Rusia di dekat pelabuhan Laut Hitam Novorossiysk, pada Jumat, (4/8/2023) pagi. Kementerian Pertahanan mengatakan serangan terhadap pusat utama ekspor negara itu berhasil dihancurkan oleh kapal perang Rusia.

Serangan itu mendorong pelabuhan Novorossiysk untuk menghentikan sementara semua pergerakan kapal, menurut Konsorsium Pipa Kaspia yang mengoperasikan terminal minyak di sana.

Pengguna media sosial Rusia melaporkan mendengar ledakan dan tembakan di dekat Novorossiysk pada Jumat pagi. Jika dikonfirmasi, itu akan menjadi serangan Ukraina pertama di salah satu pelabuhan komersial utama Rusia, demikian diwartakan Reuters.

Konsorsium Jalur Pipa Kaspia yang memuat minyak ke kapal tanker di Novorossiysk mengatakan pelabuhan itu untuk sementara melarang semua pergerakan kapal. Dikatakan fasilitasnya tidak rusak dan pemuatan minyak dilanjutkan ke kapal tanker yang sudah ditambatkan