Kecewa dengan AS dan Biden Tak Kunjung Tepati Janji Soal Israel, Palestina Berbelok ke China

RAMALLAH - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Kamis (3/8/2023) mengatakan negaranya semakin melirik dan berbelok kepada China karena kecewa dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang tak kunjung menepati janjinya.

"Tiga tahun telah berlalu sejak janji Presiden Biden, tetapi kami tidak melihat (hasil) apa pun selain dukungan keuangan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan rumah sakit di Yerusalem Timur," kata Maliki kepada wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri di Tepi Barat yang diduduki, dikutip Antara.

BACA JUGA: 6 Orang Tewas dalam Bentrokan di Kamp Pengungsi Palestina di Lebanon

Maliki juga menyampaikan kekecewaan Palestina atas sikap AS dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, termasuk serangannya baru-baru ini di kota Jenin.

Dia mengatakan pemerintahan Biden mengecewakan.

Karena itu, Maliki mengatakan bahwa Palestina kini lebih berharap kepada China, yang mendukung keanggotaan penuh Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“China tidak hanya berupaya meningkatkan kehadiran ekonominya, tetapi juga kehadiran politiknya di Timur Tengah. Banyak negara di dunia menginginkan dukungan China karena telah menjadi pemain global yang penting,” ujarnya.