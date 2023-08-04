Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Pulang dari RS Jantung Setelah Pemeriksaan Medis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:17 WIB
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Pulang dari RS Jantung Setelah Pemeriksaan Medis
Mahathir Mohamad. (Foto: Reuters)
KUALA LUMPUR - Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad keluar dari rumah sakit spesialis jantung pada Jumat (4/8/2023), kata seorang sumber kepada AFP. Mahathir diizinkan pulang setelah empat hari pemeriksaan medis.

Mantan pemimpin berusia 98 tahun itu adalah salah satu tokoh politik paling dominan di Malaysia, setelah menjabat dua kali sebagai perdana menteri selama total 24 tahun.

Mahathir telah dirawat di National Heart Institute di Kuala Lumpur sejak Selasa (1/8/2023) untuk menjalani "observasi", menurut sumber tersebut, seorang ajudan yang dekat dengan mantan perdana menteri itu yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan.

"Ya, Mahathir telah keluar dari rumah sakit," katanya pada pada Jumat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Seorang pejabat lain yang dekat dengan Mahathir mengatakan pada Kamis, (3/8/2023) bahwa mantan pemimpin itu "dirawat karena mengalami infeksi".

