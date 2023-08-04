Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pembahasan Krisis Ukraina

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mengadakan pertemuan dan menjadi tuan rumah untuk Penasihat Keamanan Nasional dari berbagai negara persaudaraan dan sahabat untuk membahas tentang krisis Ukraina, pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Dilansir dari spa.gov.sa pertemuan tersebut menandai kelanjutan dari inisiatif dan upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh HRH Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud Putra Mahkota, Perdana Menteri dan komunikasi yang dilakukan oleh HRH dengan kepemimpinan Rusia dan Ukraina sejak hari-hari awal krisis.

Diungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi siap berkontribusi mencapai solusi yang akan menghasilkan perdamaian permanen, dan dukungannya untuk semua upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak krisis dan dampak kemanusiaannya.

Pemerintah Kerajaan berharap, pertemuan tersbeut bisa berkontribusi untuk memperkuat dialog dan kerja sama melalui pertukaran pandangan, koordinasi.

Selain itu juga terkait dengan pertimbangan di tingkat internasional tentang cara untuk memastikan solusi krisis melalui cara politik dan diplomatik, dengan cara yang memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, menghindarkan dunia dari dampak kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi lebih lanjut dari krisis tersebut.

(Angkasa Yudhistira)