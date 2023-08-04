Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nelayan Tersambar Petir, Jatuh dari Perahu dan Hilang di Sungai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |02:39 WIB
Nelayan Tersambar Petir, Jatuh dari Perahu dan Hilang di Sungai
Tim SAR cari nelayan yang tersambar petir dan jatuh ke sungai (Foto : Istimewa)
A
A
A

PEKANBARU- Seorang nelayan bernama Ahmad Saripudin tersambar petir dan hilang di Sungai Batang Gansal, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ria.

Hingga saat ini, nasib korban belum diketahui apakah sudah meninggal atau masih hidup. Tim gabungan sudah melakukan pencaharian, namun belum berhasil menemukan pria berusia 32 tahun itu.

"Pada saat kejadian korban sudah selesai menjaring ikan dan rencana mau pulang. Namun saat dalam perjalan pulang korban disambar petir dan jatuh dari perahunya," kata Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi, Kamis (3/8/2023).

Kejadian bermula saat korban bersama kakak iparnya Egi sekitar pukul 14.00 WIB melihat hasil tangakapan ikan di Sungai Batang Gansal. Usai mengambil di jaring yang sebelumnya sudah dipasang di sungai, keduanya hendak pulang ke rumah.

Namun, usai mengambil ikan, kondisi sungai sudah diguyur hujan dan petir. Saat itulah petir tiba-tiba menyambar korban. Ahmad yang merupakan warga Teras Jaya RT 002 RW 005, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, pun terjatuh ke sungai.

Sementara Egi, tidak terkena sambaran petir itu. Melihat kejadian itu, dia langsung mangayuh perahunya ke desa dan memberitahukan hal itu kepada warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148/petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134550/petir-rBcs_large.jpg
Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/338/3000781/prajurit-tni-tersambar-petir-di-mabes-cilangkap-sempat-terdengar-teriakan-minta-tolong-6ruSYLBJJC.jpg
Prajurit TNI Tersambar Petir di Mabes Cilangkap, Sempat Terdengar Teriakan Minta Tolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/338/3000352/saksi-ungkap-detik-detik-prajurit-tni-tersambar-petir-kayak-bom-meledak-JFClBU9rfJ.jpg
Saksi Ungkap Detik-Detik Prajurit TNI Tersambar Petir: Kayak Bom Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000265/satu-anggota-tni-yang-tersambar-petir-meninggal-dunia-GVsmw2ZK7h.jpg
Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000238/kronologi-anggota-tni-tersambar-petir-di-depan-mabes-cilangkap-VYI84bRQIP.jpg
Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement