HOME NEWS NUSANTARA

Janji Akan Dinikahi, Siswi SMA Ini Dibawa Kabur Kekasihnya ke Sumsel

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:54 WIB
Janji Akan Dinikahi, Siswi SMA Ini Dibawa Kabur Kekasihnya ke Sumsel
Pemuda berinisial ES saat ditangkap polisi (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang pria ditangkap polisi lantaran membawa kabur pelajar perempuan ke Sumatera Selatan (Sumsel). Pria tersebut berinisial ES (23) warga Desa Mandalasari, Kecamatan Way Mataram Baru, Lampung Timur.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, pelaku diamankan usai membawa kabur korban berinisial AL (15) warga Way Jepara.

"Pelaku dijemput oleh Tekab 308 Polsek Way Jepara di daerah Sumatera Selatan pada 31 Juli 2023 pada saat dilakukan penangkapan pelaku dan korban sedang berada dalam satu rumah," ujarnya, Jumat (4/8/2023).

Rizal menjelaskan, kejadian itu berawal pada Senin (24/7) sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku menjemput korban di sekolah SMA yang berada di Way Jepara. Kemudian pelaku tanpa izin orang tua korban mengajak korban pergi ke Sumatera Selatan (Sumsel).

