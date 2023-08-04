Kasus DBD Meningkat di Nabire, Perindo Gelar Fogging di Permukiman Warga

NABIRE - Kasus nyamuk demam berdarah alami peningkatan di Nabire, Perindo DPD Nabire Papua Tengah ini berinisiatif melaksanakan pencegahan dengan cara fogging rumah warga.

DPD Partai Perindo Nabire, Papua Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire melakukan fogging atau pengasapan area demam berdarah di Kompleks Malompo, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kamis 3 Agustus 2023.

Kegiatan fogging ini dilakukan menyikapi lonjakan kasus DBD di kelurahan tersebut atas permintaan warga.

Sekretaris DPC Perindo Nabire sekaligus Anggota DPRD Nabire, Musa Mallisa mengatakan pihaknya sudah tiga kali melakukan fogging di Nabarua sepanjang tahun ini.