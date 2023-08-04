Fogging Perindo Diharapkan Bikin Warga Waspada Terhadap DBD

NABIRE - Kasus nyamuk demam berdarah alami peningkatan di Nabire, Perindo DPD Nabire Papua Tengah ini berinisiatif melaksanakan pencegahan dengan cara fogging rumah warga.

DPD Partai Perindo Nabire, Papua Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire melakukan fogging atau pengasapan area demam berdarah di Kompleks Malompo, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kamis 3 Agustus 2023.

Petugas DBD Puskesmas Nabarua, Marlintiana Bian mengatakan, kasus DBD di kompleks itu terus meningkat yakni ada 70 kasus DBD di Nabarua sejak Januari hingga Agustus 2023.

“Warga terus menjaga kebersihan dan bekerja sama demi cegah lonjakan kasus DBD, dengan bantuan Partai Perindo Nabire, diharapkan warga makin waspada dan area pemukiman lebih sehat,” kata Marlintiana.