Anugerah Indonesia Future Leader Awards 2023 Digelar di Batam

BATAM - Menuju Visi Indonesia Emas 2045, Seven Media Asia kembali menyelenggarakan ajang penganugerahan Indonesia Future Leader Awards 2023 dan Indonesia Inspirational Woman Awards 2023.

Penghargaan ini diberikan kepada para Pemimpin Daerah di seluruh Indonesia (Leader Indonesia) dan figur perempuan yang menginspirasi (Woman Inspirational) di seluruh Indonesia yang digelar pada Jumat 28 Juli 2023 malam di Batam.

Founder The Leader Magazine/Inspiring Woman Magazine, Sofyan Hadi mengatakan, penilaian penghargaan ini meliputi, Legislatif, Kepala Daerah, Pemimpin perusahaan dan pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan atas pencapaian kinerja dan prestasi ke-Pemimpinan dalam melakukan Perubahan serta inovasi dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

"Ini sebagai dukungan dan penyemangat kepada para Pemimpin terbaik di Indonesia serta sosok figure Perempuan yang memberikan inspirasi bagi Indonesia, Seven Media Asia melakukan penilaian dalam memberikan penghargaan, meliputi Leadership, Education, Social Impact, Marketing and Innovation Social di tingkat Nasional dan International, melalui proses penilaian kualitatif atas hasil kinerja juga kepemimpinan dari tahun 2022-2023," katanya.

Dijelaskannya, penilaian ini sendiri dengan kriteria pengukuran Layanan lnovatif yang berkualitas, tata Kelola management yang baik dan mampu berkembang dengan mengikuti perubahan global. Serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi, penyelenggara melakukan pengumpulan data dengan metode observasi atau kunjungan ke daerah, wawancara dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

"Serta melakukan penilaian secara objektif, dalam menetapkan pemenang dan penerima penghargaan, ditambah dengan hasil evaluasi, setiap tahun dalam melakukan inovasi dan kualitas pelayanan setiap peserta yang cenderung selalu meningkat dari waktu ke waktu," jelasnya.